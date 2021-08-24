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Лесные пожары в России

В Самарской области площадь крупнейшего природного пожара сократилась до 15 га

Ранее площадь активного горения достигала 100 га

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Площадь активного горения природного пожара, который стал крупнейшим в Самарской области за последние десять лет, уменьшилась до 15 га, сообщили в ГУ МЧС по региону. Сутки назад площадь активного горения достигала 100 га.

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"Тушение пожара в национальном парке "Бузулукский бор" продолжается. По состоянию на 13:00 (12:00 мск) 24 августа площадь активного горения составляет 15 га. В границах пожара наблюдается восемь очагов из них пять лесных, три на прилегающей территории, угроза населенным пунктам отсутствует, по кромке пожара распространения нет", - сообщили в ведомстве.

Тушение пожара в Борском районе продолжается четвертый день. В региональном ГУ МЧС сообщали, что возгорание стало крупнейшим за последние десять лет. Общая площадь пожара в результате прохождения огня составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Для тушения пожара привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, из которых два - от МЧС России, один - от министерства обороны. Помимо этого, планируется привлечение самолета Ил-76 от МЧС России.

Для тушения пожара привлечены 710 человек, 185 единиц техники, вчера в тушении участвовали 696 человек и 183 единицы техники. По данным регионального ГУ МЧС, сил и средств достаточно.

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