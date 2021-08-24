В Астрахани чиновника подозревают в превышении должностных полномочий

АСТРАХАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя службы регионального жилищного надзора в Астрахани подозревается в превышении должностных полномочий, чиновник заключен под стражу, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону

"Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя службы регионального жилищного надзора, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, заместитель руководителя службы жилищного надзора Астраханской области, умышленно игнорируя требования, установленные приказом Минстроя России, не проведя проверку сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных ООО УК "Волга", подписал пакет документов, согласно которым несколько многоквартирных домов переданы от трех управляющих компаний в ООО УК "Волга".

Неправомерные действия подозреваемого повлекли существенные нарушения конституционных прав граждан, проживающих в вышеуказанных многоквартирных домах и управляющих организаций. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.