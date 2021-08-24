Катер насмерть сбил жителя Крыма, плававшего вне зоны купания

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Катер насмерть сбил в акватории поселка Орджоникидзе жителя Феодосии, который плавал вне зоны купания, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"Вне зоны купания 58-летний феодосиец плавал, на него совершило наезд маломерное судно, которое за собой тащило "ватрушку". В результате он получил травмы тяжелейшие, скончался еще до прибытия кареты скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас по данному факту проводится проверка. "Владелец катера установлен, опрашивается. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник.