В поисках пропавших подростков в Татарстане задействовали 70 человек и 18 единиц техники

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Порядка 70 штатных и внештатных инспекторов ГИМС, спасателей-кинологов, полицейских и волонтеров задействовали в поисках пропавших подростков в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В Елабужском районе продолжаются поиски двух подростков 16 и 17 лет, которые 22 августа выехали на реку Каму на трехместной лодке. Пока ни ребят, ни лодку обнаружить не удалось.

"Для поисков задействованы штатные и внештатные инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры - это порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.