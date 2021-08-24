Пожар локализован в челябинском садовом товариществе

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Спасатели в городе Миассе Челябинской области локализовали пожар в садовом товариществе "Урал-2", где огнем повреждены 10 домов. Открытое горение ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

"В Миассе в СНТ "Урал-2" пожар локализован. По предварительным данным, огнем повреждены десять домиков. Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-центре.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что предварительной причиной возгорания мог стать поджог, произошедший непосредственно в садовом товариществе.