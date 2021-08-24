Тобольский экс-депутат признал свою вину по делу о наезде на полицейского

ТЮМЕНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Экс-депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин, сбивший на машине сотрудника ГИБДД, признал в суде свою вину и раскаялся, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда.

"В Тобольском районном суде сегодня продолжилось судебное следствие по уголовному делу Сергея Вакарина, совершившего ДТП с наездом на сотрудника ГИБДД. В судебном заседании рассматривалось дело по существу, определен порядок исследования доказательств. Оглашено обвинительное заключение. Сергей Вакарин воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. Свою вину он признает и раскаивается в содеянном", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следующее судебное заседание назначено на 27 августа.

По версии следствия, 13 июля недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил подозреваемого, который, управляя автомобилем "Мерседес", нарушил правила дорожного движения. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор ДПС принял попытку его остановить, в результате чего получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся.