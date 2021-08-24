Нераскрытые в Петербурге IT-преступления связаны с нахождением злоумышленников за границей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Рост числа преступлений в Санкт-Петербурге связан с участившимися случаями краж и мошенничества, совершенных с использованием информационных технологий. Такие преступления числятся нераскрытыми из-за того, что злоумышленники чаще всего находятся за границей, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

20 августа на сайте МВД России была опубликована статистика о состоянии преступности в России за январь-июль текущего года. Согласно отчету, Петербург за этот период занял первое место среди регионов с наибольшими темпами прироста числа нераскрытых преступлений - на 92,1%.

"Наиболее сильное влияние на общую картину преступности оказывают, безусловно, IT-преступления. В первом полугодии 2021 года в Петербурге продолжился рост краж и мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Определенное количество этих преступлений числятся нераскрытыми <...> за счет того, что злоумышленники, как правило, находятся за пределами России", - сообщили в главке.

При этом в ведомстве отметили, что принятые меры для поиска киберпреступников в первом полугодии 2021 года дают результаты. "Благодаря принимаемым мерам, количество раскрытых краж денег с банковских счетов увеличилось в два раза, а раскрытых IT-мошенничеств стало больше в полтора раза", - сообщили в ведомстве.

При этом в главке МВД отметили, что уровень преступности в Петербурге в целом остается значительно ниже среднероссийского. "Он составляет 556 преступлений на 100 тысяч человек населения против 696 преступлений [в среднем по стране]", - отметили в полиции.

В январе этого года сообщалось, что по статистике МВД России за 2020 год Петербург стал лидером среди регионов России по темпам прироста числа преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий или в сфере компьютерной информации. Прирост киберпреступлений с января по декабрь прошлого года в Петербурге составил 780,6%. Вместе с ним в тройку лидеров антирейтинга вошли Ингушетия - 167,5% и Ленинградская область - 142,8%.