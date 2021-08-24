МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Курганской области до 28 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Курганской области до 28 августа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС, призвав жителей быть осторожными и соблюдать меры пожарной безопасности.

"Штормовое предупреждение. <…> С 25 по 28 августа по Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5-й класс горимости леса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе складывается сложная лесопожарная обстановка, связанная с аномальной жарой и отсутствием осадков. Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на областной департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Далматовского района, где действует наибольшее количество очагов.

Также крупные очаги находятся в Катайском, Шадринском и на границе Мишкинского, Шумихинского и Шадринского районов. С огнем борются лесопожарные формирования, сотрудники МЧС России, муниципальной пожарной охраны, сельхозтоваропроизводители и местное население - более 400 человек и 180 единиц техники. На данный момент угроза населенным пунктам отсутствует.

В регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий сжигание сухой травы, мусора, разведение костров.