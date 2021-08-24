На бизнесмена в Татарстане завели дело за неуплату налогов на сумму более 49 млн рублей

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские Татарстана выявили уклонение от уплаты налогов директором местной компании на сумму более 49 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с УФНС по Республике Татарстан выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 49 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что директор общества с ограниченной ответственностью вносил ложные сведения в налоговые декларации НДС за 2016-2018 годы и не заплатил налогов на сумму более 49 млн рублей.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до шести лет.