В детском лагере в Ярославской области работали сотрудники с ковидом

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту допуска к работе в детском лагере "Орленок" в Переславле-Залесском Ярославской области четверых сотрудников с положительными ПЦР-тестами на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ростовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту допуска к работе с детьми в лагере "Орленок" Ярославской области сотрудников с положительными тестами на коронавирус", - говорится в сообщении.

Четверо сотрудников были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований. Их ПЦР-тесты на коронавирус оказались положительными. С 11 по 17 июля они контактировали с 115 детьми и 15 сотрудниками центра "Орленок".

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства инцидента.