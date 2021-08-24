Сотрудницу частного дома престарелых в Реутове задержали по делу о нанесении побоев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудница частного дома престарелых в Реутове задержана после жестокого обращения с пожилыми людьми. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"По ходатайству следственных органов уголовное дело, возбужденное органами МВД по факту нанесения побоев одному из постояльцев дома для престарелых в Реутове, передано в органы Главного следственного управления СК России по Московской области для организации дальнейшего расследования. Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержана 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев постояльцу заведения", - сказала она.

По ее словам, подозреваемая, являясь санитаркой специализированного дома по ухода за престарелыми, допускала в отношении подопечных, находящихся в данном учреждении, жестокое обращение, а также не оказывала необходимого за ними ухода. Противоправные действия женщины были запечатлены на видео, которое впоследствии было опубликовано в СМИ.

"В настоящее время подозреваемая задержана, ее допрашивает следователь. Проводятся следственные действия с руководством и учредителями дома престарелых. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения", - отметила Тертичная.