Эксперт: текущий год может стать рекордным по площади лесных пожаров в РФ с начала века

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Текущий 2021 год в России может стать рекордным по общей площади лесных пожаров с начала XXI века, за нынешний лесопожарный период сгорело порядка 17,3 млн га леса. Об этом сообщил ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

"Нынешний год может стать рекордным по общей площади лесных пожаров в России с начала XXI века. Площадь, пройденная лесными пожарами в России за 2021 год (с начала года по утро 24 августа), практически равна площади, пройденной лесными пожарами за аналогичный период 2012 года", - сказал Ярошенко.

Он отметил, что в 2012 году общая площадь лесных пожаров составила 17,5 млн га, а площадь покрытых лесом земель, пройденная пожарами, чуть меньше - 11,2 млн га (сейчас - 12,3 млн га). "Сейчас по состоянию на 24 августа горит больше, чем в 2012 году, - так что весьма вероятно, что по итогам года 2021 год окажется худшим с начала XXI века по площади лесных пожаров", - отметил руководитель программы.

Большая часть площади лесных пожаров в этом году приходится на Якутию. По данным дистанционного мониторинга, на Якутию приходится более 9 млн 927 тыс. гектаров площади лесных пожаров из общей площади по России, которая составила 17 млн 313,4 тыс. га.

Крупнейший в Якутии лесной пожар площадью 1,67 млн га (по состоянию на 16 августа - дату последнего наблюдения по малооблачным снимкам) является крупнейшим известным лесным пожаром с начала XXI века в мире, добавил собеседник агентства.

"Насколько известно, два крупных пожара примерно такого же масштаба (1,5-2 млн га) были отмечены в прошлом веке в Канаде в 1919 и 1950 годах. Больше пожаров такого масштаба (именно пожаров, образовавших единую пройденную огнем площадь) за всю историю достоверно не зафиксировано, однако, надежная информация по площадям пожаров по всему миру есть только с начала нынешнего века", - отметил эксперт.