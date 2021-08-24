Несколько сел пострадали в результате схода селей в Левашинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Ливни и селевые потоки повредили несколько домов, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского района Дагестана, где в понедельник водой унесло трех человек, в настоящее время продолжаются поиски пропавших, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава администрации района Шамиль Дабишев.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, в Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля - ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились мать и сын, и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина. В Гунибском районе республики пропали два туриста из Москвы и Санкт-Петербурга.

"В селах Нижнее Чугли, Охли и Кутиша повреждены дороги, сельхозугодья. В селе Леваши частично затоплен первый этаж одного жилого помещения, частично утрачено имущество. В селе Урма разрушено одно домовладение, частично затоплены первые этажи и подвальные помещения трех жилых помещений, повреждены порядка 600 м внутрисельских дорог, ограждения кладбища и средней школы. Обвалилась одна опора линии электропередачи, в результате чего часть села обесточена, поврежден газопровод протяженностью 350 м", - сообщил Дабишев.

Также, по его словам, разрушен мост в селе Куппа - транспортное сообщение осуществляется по объездной дороге. Кроме того, повреждены дороги в Хаджалмахинском и Цудахарском сельсоветах.

Глава района добавил, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы. Спасатели, добровольцы и местное население ведут поиск пропавших.