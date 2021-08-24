Площадь активного горения в заповеднике в Мордовии увеличилась до 130 га

ТАСС, 24 августа. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича увеличилась в два раза - до 130 га, сообщили на сайте ГУ МЧС по республике.

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По данным на утро вторника, площадь активного горения составляла 65 га в двух очагах пожара. "В настоящее время на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П. Г. Смидовича действуют два очага природных пожаров. В северо-западной части территории заповедника площадь активного горения составляет 10 га. В северо-восточной части заповедника площадь активного горения 120 га и на территории городского округа город Первомайск площадь активного горения 2 га", - говорится в сообщении.

Ранее в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров был введен межрегиональной режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Было принято решение усилить авиационную группировку. Власти Нижегородской области подготовили четыре пункта временного размещения на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в районе города Первомайска.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.