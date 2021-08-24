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Обновлено 

Движение по федеральной трассе Екатеринбург - Пермь возобновили

Также открыто движение по трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Пермь - Екатеринбург, которое ранее было перекрыто недалеко от города Ревда в Свердловской области, возобновлено. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ "Уралуправтодор".

"Все верно, открыли [движение]", - сказала собеседница агентства.

По данным властей, площадь пожара в районе горы Волчиха составляет около 50 га, для тушения привлечены авиация и пожарные поезда.

В пресс-службе регионального УГИБДД добавили, что также открыто движение по трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, которое временно ограничивали из-за природного пожара под Каменском-Уральским на юго-востоке области.

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