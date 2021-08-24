ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Власти эвакуировали 30 человек из-за природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли 8 км федеральной трассы Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"Тушение пожара в Первоуральском городском округе Свердловской области продолжается. <…> Администрацией муниципалитета была организована эвакуация людей. Из коллективного сада "Флюс" эвакуированы 30 человек. Для размещения людей подготовлен пункт временного размещения на базе школы № 16 в селе Новоалексеевском", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к месту пожара направлены два пожарных поезда, для разведки в зоне действия используются беспилотные летательные аппараты. По данным властей, площадь пожара составляет 50 га.