Пожар на чердаке здания в Калининграде локализовали

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Пожар, охвативший чердачное помещение в здании в Калининграде, локализовали на площади 250 кв. м. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар локализован, в настоящее время проходят работы по проливке конструкций и ликвидации открытого горения. <...> Пострадавших нет, площадь возгорания 250 кв. м", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение о возгорании в здании на улице Генерала Озерова в Калининграде поступило во вторник в 14:29 по местному времени (15:29 мск). Были эвакуированы 60 и спасены десять человек. В ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 13 единиц техники.