Абрамченко заявила, что проверку портов в России должны провести в течение месяца

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проверку портов после разлива нефти под Новороссийском планируется провести в течение месяца с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В течение одного месяца коллеги из Росприроднадзора должны провести эту проверку. Подключили еще коллег из Ростехнадзора, потому что это опасные объекты", - сообщила она журналистам.

По словам Абрамченко, масштабы нефтеразлива в Новороссийске, который произошел 7 августа, пока что не подсчитаны.

"Считают как раз. Зафиксировано определенное количество в рамках этой аварии топливно-нефтяной смеси вместе с водой. <…> Сейчас Росприроднадзор нацелен выяснить, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смеси", - рассказала она.