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Разлив нефти под Новороссийском
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Абрамченко заявила, что проверку портов в России должны провести в течение месяца

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проверку портов после разлива нефти под Новороссийском планируется провести в течение месяца с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора.

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Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В течение одного месяца коллеги из Росприроднадзора должны провести эту проверку. Подключили еще коллег из Ростехнадзора, потому что это опасные объекты", - сообщила она журналистам.

По словам Абрамченко, масштабы нефтеразлива в Новороссийске, который произошел 7 августа, пока что не подсчитаны. 

"Считают как раз. Зафиксировано определенное количество в рамках этой аварии топливно-нефтяной смеси вместе с водой. <…> Сейчас Росприроднадзор нацелен выяснить, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смеси", - рассказала она.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаРазлив нефти под Новороссийском
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