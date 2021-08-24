Абрамченко заявила, что разлив нефти под Новороссийском произошел из-за отсутствия ремонта

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта", - сообщила она журналистам во вторник.

Как ранее сообщал гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, причиной разрушения гидрокомпенсатора на выносном причале нефтеналивного терминала КТК, из-за которого произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог стать заводской брак.