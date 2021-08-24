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Разлив нефти под Новороссийском

Абрамченко заявила, что разлив нефти под Новороссийском произошел из-за отсутствия ремонта

Гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань ранее заявлял, что причиной разрушения гидрокомпенсатора на выносном причале нефтеналивного терминала мог стать заводской брак

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Основной причиной разлива нефти под Новороссийском, который произошел 7 августа, является отсутствие капитального ремонта объекта.

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Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта", - сообщила она журналистам во вторник.

Как ранее сообщал гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, причиной разрушения гидрокомпенсатора на выносном причале нефтеналивного терминала КТК, из-за которого произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог стать заводской брак.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаРазлив нефти под Новороссийском
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