Разлив полигликоля локализовали на предприятии в Белгородской области

ТАСС, 24 августа. Специалисты локализовали разлив полигликоля объемом 5 куб. м, произошедший во вторник на предприятии "Селена" в Белгородской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Разлив полигликоля, предварительно, объемом 5 куб. м, произошел в Шебекинском городском округе во вторник на предприятии по производству препаратов для дорожного строительства "Селена". Причиной происшествия послужила разгерметизации технологического оборудования.

"Зона разлива [полигликоля] была локализована и засыпана песком. Сейчас идет процесс сбора загрязненного песка, впоследствии он будет отправлен на утилизацию", - написал Жданов.

Как сообщалось ранее, после разлива в районе инцидента образовалось облако дыма и неприятный запах. По результатам замеров Роспотребнадзор не выявил в воздухе вблизи предприятия вредных веществ.