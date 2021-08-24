СК РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России по факту водной блокады Крыма со стороны Украины впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ "Экоцид". Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ "Экоцид", - сказала она. Поводом для возбуждения дела стала водная блокада Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала. "Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала", - сказала Петренко.

В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

"Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица", - сообщила представитель СК. По ст. 358 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Петренко отметила, что отсутствие нормального водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира. Так, за последние шесть лет соленость Сиваша выросла втрое, а популяции практически всех видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы, сократились. Часть из них можно считать исчезнувшими. "Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - сказала Петренко.

Кроме того, перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.