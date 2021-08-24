СК возбудил два дела после избиения пациентки сотрудниками психбольницы в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили два уголовных дела после избиения девушки прибывшими на вызов в жилой дом сотрудниками психиатрической бригады. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Возбуждены два уголовных дела - ч. 1 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", ч. 1 ст. 128 УК РФ "Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь", - проинформировали в пресс-службе.

Видео с избиением девушки появилось в соцсети "ВКонтакте" в понедельник. На записи видно, как два санитара психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками. Когда двери лифта закрываются, мужчины начинают наносить ей удары в бок и по голове. Инцидент произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля.

После появления видео в соцсетях и СМИ следственные органы и прокуратура начали проверки. Также в понедельник департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку в связи с инцидентом. В Ярославской областной психиатрической больнице была проведена внутренняя проверка, сотрудники бригады, избившие пациентку, были уволены.

Как ранее сообщал главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров, поступившую в больницу женщину осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет.