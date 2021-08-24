Власти Свердловской области планируют потушить полигон ТБО в течение двух дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Свердловские власти рассчитывают, что потушить горящий полигон твердых бытовых отходов (ТБО) под Красноуфимском удастся в ближайшие два дня. Об этом сообщил заместитель губернатора области Азат Салихов в своем аккаунте в Instagram во вторник.

Возгорание полигона ТБО под Красноуфимском произошло 20 августа. По данным властей, мусор загорелся самопроизвольно из-за жаркой погоды.

"Сил и средства хватает. Работают два бульдозера и четыре самосвала. Проложена магистраль для проливки от ближайшего источника воды. Я думаю, что в течение двух дней мы справимся", - рассказал Салихов.

Также днем 24 августа в Свердловской области произошел лесной пожар. По данным властей, его площадь составляет 50 га, для тушения привлечены авиация и пожарные поезда. Из коллективного сада "Флюс" эвакуированы 30 человек.