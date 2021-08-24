Угрозу населенным пунктам от природного пожара под Первоуральском ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ 24 августа. /ТАСС/. Угроза населенным пунктам в результате природного пожара под городом Первоуральском (Свердловская область) ликвидирована. Пострадавших нет, сообщил и.о. начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

"Создалась угроза СНТ "Волчихинское", коллективным садам "Волчиха", "Родничок" и заводу. <…> На сейчас угроза всем садовым товариществам снята, пострадавших нет", - сказал он.

Павленко отметил, что распространению пожара способствовал ветер с порывами 18-20 м/с, пожар перешел из низового в верховой.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, организованы пункты временного размещения, однако в них пока нужды нет.

Лесной пожар в Свердловской области произошел днем 24 августа. По данным властей, его площадь составляет 50 га, для тушения привлечены авиация и пожарные поезда. Из коллективного сада "Флюс" эвакуировали 30 человек.