Семь человек задержали в Ленобласти по делу о фиктивной вакцинации от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек после выявления схемы фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны семь человек, в том числе четверо сотрудников медучреждения и еще трое их сообщников. Также у них найдено более 500 ампул вакцины, которую они планировали уничтожить", - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, за услуги злоумышленники брали от 10 тыс. рублей. Препарат, по его словам, клиентам не вводили, а затем вносили в систему сведения о якобы успешном проведении вакцинации. Сам препарат уничтожался.

Источник также отметил, что возбуждено дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Число граждан, воспользовавшихся услугами злоумышленников, выясняется.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, в связи с информацией о выдаче поддельных прививочных сертификатов во Всеволожской клинической межрайонной больнице будет проведена служебная проверка во всех больницах и пунктах вакцинации области. Комитет по здравоохранению взаимодействует с силовыми структурами. При выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры.