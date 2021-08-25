Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,7 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Вулканологи в среду в 09:01 (01:01 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3,7 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Высота пеплового выброса составила до 3,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.