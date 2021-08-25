Ученые на Камчатке предупредили о возможных обвалах после схода селя на вулкане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Обрушение горных пород может произойти на Мутновском вулкане, где проходят популярные туристические маршруты, после схода селя 18 августа, сообщается в аккаунте Instagram института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Произошло обрушение вершинной части склона вулканитов Мутновского-1. Тело обвала перекрыло ледник и русло ручья Вулканного. Образовалась запруда, появилось подпрудное озеро. Сильно деформировано тело ледника - появились новые трещины, находящегося в каньоне, по которому проходит туристическая тропа к фумарольному полю. На склоне еще остались большие блоки горных пород. Их размеры 20-30 м. Они имеют все шансы обвалиться на дно каньона", - говорится в сообщении.

18 августа на Мутновском вулкане сошел сель. Власти региона запретили туристическим группам посещать исполин.

Мутновский вулкан - действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 322 м над уровнем моря, в этом районе проходит несколько популярных туристических маршрутов.