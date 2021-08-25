В Якутии за сутки ликвидировали пять природных пожаров на площади свыше 411 тыс. га

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Пять природных пожаров ликвидировали на территории Якутии за сутки на площади свыше 411 тыс. га, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано пять [природных пожаров] на общей площади свыше 411 тыс. га. На тушении задействовано 1,2 тыс. человек и 107 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировали 11 очагов природных пожаров. В населенных пунктах этого района проводятся работы по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров.

За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского и Хангаласского районов: слили 315 т воды и передислоцировали 221 человека. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным пресс-службы правительства региона, в Якутии действует 50 пожаров на площади свыше 728,1 тыс. га. Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, на территории региона тушат 15 пожаров, за сутки локализовали шесть, обнаружили 12 новых возгораний. Работы по тушению пожаров продолжаются в восьми районах - Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мирнинском, Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.