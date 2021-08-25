Экс-ректора Ленинградского университета им. Пушкина Скворцов доставили на Алтай

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Бывшего ректора Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Вячеслава Скворцова, обвиняемого в растрате, доставили в Барнаул, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в среду.

"В марте этого года ректор был задержан в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадирован в Россию. Он доставлен в Алтайский край, так как именно здесь совершено преступление. В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год ректор совместно с директором алтайского филиала вуза совершили растрату около 2,5 млн рублей средств университета путем их перечисления на подконтрольные им счета физических и юридических лиц.

"Под видом оплаты мнимых гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не исполнялись, в дальнейшем выведенные денежные средства на подконтрольные расчетные счета использовались обвиняемыми для личных целей", - подчеркнули в ведомстве.

Дело против Скворцова по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере" возбудили в 2020 году. Скворцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию России. По поручению Генеральной прокуратуры в феврале 2021 года его объявили в международный розыск. В марте его задержали в Черногории, после чего Генеральная прокуратура России направила запрос об экстрадиции обвиняемого в Россию.

Скворцов был основателем образовательного учреждения и занимал пост ректора с 1992 по 2016 год. С 2016 года стал президентом вуза.