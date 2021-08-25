У Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке вновь поднялся

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур продолжает подниматься на участке ниже Хабаровска со смещением гребня паводка, у Комсомольска-на-Амуре вода превысила отметку шесть м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 25 августа 2021 года уровень Амура у города Хабаровск снизился еще на два см до отметки 602 см. У Комсомольска-на-Амуре прирост сохранился таким же, как и в предыдущие двое суток. За прошедший день он составил 18 см, при этом Амур здесь достиг отметки 605 см", - говорится в сообщении.

Опасной для Комсомольска считается отметка 650 см. До конца недели, по прогнозам гидрологов, вода у города может подняться до 620-680 см.

В Комсомольске началось подтопление дач, вода зашла на 19 участков в двух садоводческих товариществах. "В целом мы готовы к паводку, город защищен. Основной объем работ выполнен - укреплена и отсыпана до девяти м дамба в микрорайоне Менделеева, закрыты все технологические прораны в дамбах для пропуска людей и техники к Амуру, закрыт один выпуск ливневой канализации, еще два готовы к закрытию при необходимости, проложены временные трубопроводы. В некоторых местах в городе установлены насосы для перекачивания грунтовых и дождевых вод за дамбы", - рассказали ТАСС в городской администрации.

Гребень амурского паводка

Сейчас гребень амурского паводка проходит у села Троицкое Нанайского района. На утро 25 августа, подтопления в Хабаровском крае отмечаются в 43 населенных пунктах - это 29 жилых домов, 103 приусадебных участка, 1509 дачных участков, 479 земельных участков и 64 участка дорог.

Дома подтопило в основном в поселке Корсаково-2, у части жильцов есть городские квартиры, некоторые разместились у знакомых и родственников. За обстановкой на месте следят спасатели.

В Хабаровске паводковая обстановка остается без изменений. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный подтопило около 1,4 тыс. дач. Там дежурят спасатели. В самом городе под воздействием паводковых вод остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков дорог.

Поселения подтопило в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и Амурском районах.