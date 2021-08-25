СК работает с материалами по 12 причастным к блокадам Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Рабочая группа, которая готовит иск к Украине из-за нанесенного Крыму ущерба, передала в работу Следственному комитету материалы по 12 лицам, которые поддерживали блокады полуострова, сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.

Днем ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству, что Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ "Экоцид". Поводом для возбуждения дела стала водная блокада Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

"Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела", - сказал Фикс.

Председатель Госсовета Владимир Константинов напомнил, что уже направили иск России к Украине в Европейский суд по правам человека, перед этим Генпрокуратура запрашивала в Крыму данные по ущербу. Кроме того, в Крыму готовят материалы для подачи иска об ущербе в российский суд.

"Нам нужно юридическое решение, чтобы оно было закреплено нашими российскими судами, доказано на математическом уровне, подсчитано. Время уходит, многое забывается, документы исчезают - надо всю эту работу зафиксировать. Мы ждем, когда на Украине наступит период адекватной власти - а он наступит, - и мы будем готовы предъявить все эти претензии", - сказал Константинов.

Блокады Крыма

Ранее в Госсовете Крыма сообщили о планах подать иски по пяти блокадам Крыма со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. Только от водной блокады уже документально подтвердили ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше - работа по подсчету продолжается. Кроме того, в СК России направили материалы, на основании которых, как рассчитывают в Крыму, к ответственности привлекут конкретных лиц - тех, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство России направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года полностью прекратили поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.