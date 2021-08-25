Росавиация начала проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Комиссия Росавиации приступила к проверке авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро с туристами на борту. Об этом сообщил в Instagram глава региона Владимир Солодов.

"С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации, которая досконально проверяет авиакомпанию "Витязь-Аэро" и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению 100 процентов безопасности пассажиров приняты. По итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов", - сказал губернатор.

Глава региона добавил, что власти Камчатки принимают оперативные меры по организации перевозки жителей и гостей Камчатки в удаленные поселки, запуская дополнительные рейсы.

2 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-Аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам. Их спасли инспекторы Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли. Росавиация запретила авиакомпании осуществлять коммерческие пассажирские перевозки.