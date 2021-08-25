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Предупреждение о пожарной опасности продлили в трех районах Сахалина

Эти городские округа относятся к районам Крайнего Севера

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели объявили на 26 августа предупреждение о высокой пожарной опасности в трех городских округах на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"26 августа на территории Охинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса", - сказали в управлении.

Предупреждение в перечисленных районах действует с 22 августа.

Эти городские округа относятся к районам Крайнего Севера. Сейчас там держится пасмурная погода и легкий ветер, без осадков.

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РоссияСахалинская область
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