Предупреждение о пожарной опасности продлили в трех районах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели объявили на 26 августа предупреждение о высокой пожарной опасности в трех городских округах на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"26 августа на территории Охинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса", - сказали в управлении.

Предупреждение в перечисленных районах действует с 22 августа.

Эти городские округа относятся к районам Крайнего Севера. Сейчас там держится пасмурная погода и легкий ветер, без осадков.