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В Краснодаре восстановили водоснабжение около 25 тыс. жителей после аварии

Специалисты обнаружили утечку на трубопроводе диаметром 300 мм

ТАСС, 25 августа. Аварийные бригады восстановили водоснабжение жителей двух микрорайонов Краснодара, где накануне произошла утечка на подземном водопроводе. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

"Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе в районе улицы 2-я Целиноградская, 11 завершены. Водоснабжение потребителей возобновили в 01:44. <…> Из-за аварии от холодного водоснабжения были отключены микрорайон Молодежный и поселок Витаминкомбинат, это примерно 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, специалисты обнаружили утечку на трубопроводе диаметром 300 мм.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на водопроводе без холодного водоснабжения оставались порядка 1,3 тыс. жителей, в том числе в одном из детских садов города. Впоследствии число отключенных абонентов увеличилось. Для жителей организовали подвоз воды.

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