В Краснодаре восстановили водоснабжение около 25 тыс. жителей после аварии

ТАСС, 25 августа. Аварийные бригады восстановили водоснабжение жителей двух микрорайонов Краснодара, где накануне произошла утечка на подземном водопроводе. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

"Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе в районе улицы 2-я Целиноградская, 11 завершены. Водоснабжение потребителей возобновили в 01:44. <…> Из-за аварии от холодного водоснабжения были отключены микрорайон Молодежный и поселок Витаминкомбинат, это примерно 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, специалисты обнаружили утечку на трубопроводе диаметром 300 мм.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на водопроводе без холодного водоснабжения оставались порядка 1,3 тыс. жителей, в том числе в одном из детских садов города. Впоследствии число отключенных абонентов увеличилось. Для жителей организовали подвоз воды.