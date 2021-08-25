В Иркутске металлическая конструкция упала на ребенка

ТАСС, 25 августа. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения металлической конструкции в виде шара на четырехлетнюю девочку в одном из скверов Иркутска, сообщается на сайте СК РФ по Иркутской области.

"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

В результате падения конструкции ребенок получил черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. Девочке понадобилось оперативное вмешательство, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Следователи установили, что металлическую конструкцию установили в 2016 году и не закрепили должным образом. Сейчас производятся необходимые следственные действия, устанавливаются ответственные лица. В свою очередь, мэр Иркутска Руслан Болотов поручил комитету городского обустройства, а также комитету по управлению Ленинским округом разобраться в обстоятельствах несчастного случая.