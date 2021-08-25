Над Екатеринбургом после пожаров установилась дымка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга и его пригородов жалуются на установившуюся утром 25 августа дымку после лесных пожаров, охвативших Свердловскую область накануне. В воздухе ощущается запах гари, передает корреспондент ТАСС.

Леса в Свердловской области активно горят последние 10 дней. 24 августа из-за лесного пожара на площади 50 га в 40 км от Екатеринбурга перекрыли участок федеральной трассы Пермь - Екатеринбург. Дым от пожара накрыл города Ревда и Первоуральск.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что над Екатеринбургом будет сохраняться дымка, пока на территории региона будут действовать лесные пожары, а погода будет жаркой, сухой и безветренной.

Из-за задымления населенных пунктов 24 августа региональное управление Роспотребнадзора выявило превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области до 26 августа.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области стоит аномальная жара, температура воздуха днем 25 августа поднимется до 36 градусов выше ноля. Местами в регионе возможны очень сильные дожди и град.

Всего в Свердловской области, по данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, действует 49 пожаров на площади 5 620 га.