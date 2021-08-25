Военные вертолеты тушат природные пожары в Усть-Илимском районе Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Военно-транспортные вертолеты Ми-8 Центрального военного округа продолжают тушение природных пожаров в Иркутской области, выполняя сбросы воды на территории Усть-Илимского района. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

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"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров на территории Иркутской области. Военные летчики выполнили более 10 сбросов воды на очаги возгорания на территории около двух га в Усть-Илимском районе, всего в общей сложности было сброшено около 30 т воды", - говорится в сообщении.

В Иркутской области сформировали авиационную и наземную группировку сил для борьбы с природными пожарами. Всего в тушении задействовали три вертолета Ми-8, оборудованных водосливным устройством ВСУ-5, из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации Центрального военного округа. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами экипажи вертолетов совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3 тыс. км.

В Иркутской области и Якутии с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.