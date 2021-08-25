Организатора нелегального игрового клуба на Камчатке приговорили к условному сроку

ТАСС, 25 августа. Городской суд в Петропавловске-Камчатском приговорил местную жительницу к одному году и шести месяцам условного срока за организацию подпольного игрового клуба в жилом доме, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"В суде установлено, что подсудимая в составе организованной преступной группы из шести человек <…> достоверно зная, что на территории Камчатского края игорные зоны не созданы, а проведение азартных игр является незаконным, в январе 2021 года оборудовала в нежилом помещении многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском игровой клуб", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осужденная установила в квартире несколько десятков компьютеров, подключенных к площадке интернет-казино. Полицейские пресекли работу клуба в марте 2021 года. Возбудили уголовное дело. Общий доход участников преступной группы составил почти 2 млн рублей.

"Суд счел доказанной вину подсудимой в полном объеме квалификации ее действий и предъявленного государственным обвинителем обвинения, назначив наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно", - следует из сообщения. Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.