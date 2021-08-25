В Астрахани столкнулись два судна

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Столкновение моторной лодки типа "Волжанка" с неустановленным плавсредством произошло в Астрахани, двоих пострадавших в аварии госпитализировали в Александро-Мариинскую клиническую больницу, об этом сообщила в среду пресс-служба МЧС по региону.

"24 августа в 22:39 (21:39 мск) в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступила информация о столкновении моторной лодки типа "Волжанка" с неустановленным плавсредством по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Турбазовская, 88, река Кривая Болда. В моторной лодке типа "Волжанка" находилось двое мужчин, они госпитализированы в ГБУЗ АО "АМОКБ", - говорится в сообщении.

На место происшествия направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Астраханской области, инспектора ГИМС, следственно-оперативную группу Астраханского линейного отдела полиции МВД России на транспорте. Факт столкновения подтвердился. Неустановленное плавсредство с места происшествия скрылось, уточнили в пресс-службе.