Уровень воды в реке Иркут в Иркутске опустился ниже критической отметки

ТАСС, 25 августа. Уровень воды в реке Иркут в Иркутске за ночь опустился ниже критической отметки, достигнув 287 см, сообщила пресс-служба городской администрации в среду.

"По данным гидрологического мониторинга, за ночь уровень воды в Иркуте упал на 21 см. В 09.00 на территории Иркутска зафиксирована отметка в 287 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды в реке в районе села Баклаши Шелеховского района Иркутской области упал на 48 см и составляет 410 см. Значительное снижение уровня воды фиксируется также в верховьях Иркута, в Тибельти вода, по данным гидрометцентра, упала уже на 82 см. Однако, по оценкам специалистов, угроза повышения воды еще сохраняется.

24 августа уровень воды в реке Иркут в Иркутске превысил критическую отметку на 2 см, достигнув 322 см. Повышение уровня воды в реке связано с обильными осадками.

Иркут является левым притоком Ангары, для него характерно быстрое течение, а также летние паводки.

В течение лета повышение уровня воды фиксируется также в реке Ангаре, что связано с полноводностью Байкала и, как следствие, увеличенным расходом воды на Иркутской ГЭС. В Иркутске подтопило острова на Ангаре и участок набережной.