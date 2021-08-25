Вертолеты ЦВО сбросили более 200 тонн воды на очаги лесных пожаров в Самарской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) совершили почти 60 сливов воды на очаги возгораний в Борском районе Самарской области. Всего было сброшено более 200 тонн воды, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Более 200 тонн воды сбросили военные вертолеты Ми-8 ЦВО на очаги низового природного пожара в Борском районе Самарской области. Более пяти часов военные летчики беспрерывно выполняли полеты на тушение природного пожара, совершив 57 сливов воды. Полеты осложнялись сильным задымлением из-за низового пожара", - отмечается в релизе.

Кроме того, военнослужащие группировки ЦВО продолжают проливку очагов тления торфяных участков при помощи авторазливочных станций (АРС-14). В состав группировки вошли более 110 военнослужащих Самарского гарнизона, десять единиц колесной техники и вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5, который накануне совершил перелет из Челябинской области.

Личный состав и военная техника ЦВО направлены в Борский район по решению министра обороны Сергея Шойгу и по указанию командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.

Тушение пожара в Борском районе Самарской области продолжается пятый день. В региональном ГУ МЧС сообщали, что возгорание стало крупнейшим за последние 10 лет.