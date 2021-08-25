{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае задержали судно со 100 кг краснокнижных осетров

Часть изъятой продукции принадлежала капитану судна, а другая часть предназначалась для заказчика в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Пограничники в Хабаровском крае пресекли деятельность преступной группы, организовавшей поставки краснокнижных осетров из Ульчского района в Хабаровск. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в районе н. п. Малышево Хабаровского района в акватории реки Амур задержано речное судно. На борту судна обнаружено и изъято свыше 100 килограммов продукции осетровых видов", - говорится в распространенном релизе. В нем отмечается, что часть изъятой продукции принадлежала капитану судна, а другая часть предназначалась для заказчика в Хабаровске.

Заказчика задержали в момент получения товара. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").

Теги
РоссияХабаровский край
Лесные пожары в России
Природные пожары общей площадью более 100 га ликвидировали в Тюменской области за сутки
Всего в регионе действуют десять лесных пожаров
Читать полностью