В Дагестане к поискам пропавших после селевых потоков людей подключили вертолет

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Вертолет вылетел на поиски пропавших пятерых человек, унесенных селевыми потоками в горах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"На поиски пропавших с аэропорта Махачкалы вылетел борт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. К поискам также приступила общая группировка в составе спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, в том числе кинологического расчета, с применением беспилотных воздушных средств с участием сотрудников полиции и местного населения.

Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина.

По словам представителя ГУ МЧС по региону "Газель" была найдена в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.