В Татарстане волонтеры обнаружили тело одного из двух подростков, пропавших на реке

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Волонтеры в Татарстане обнаружили тело подростка, как предполагается, оно принадлежит девушке, которая пропала вместе с другом 22 августа, отправившись с ним кататься на лодке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"В 05:40 25 августа, по предварительной информации от ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы) Елабужского района на реке Каме вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело предположительно девушки 2005 года рождения, пропавшей 22 августа 2021 года", - сообщили в ГУ МЧС.

В Елабужском районе продолжаются поиски молодого человека 17 лет, который 22 августа вместе с девушкой выехал на Каму на трехместной лодке. Порядка 70 штатных инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам, спасателей-кинологов, полицейских и волонтеров задействовали в их поисках. За 25 августа спасатели обследовали правую и левую береговую линию Камы на протяжении 50 км. В пешем порядке обследовано 10 км береговой линии, методом траления был обследован квадрат акватории размерами 400 на 120 м. После пропажи подростков региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.