В Москве задержали двух человек за незаконную банковскую деятельность

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двух мужчин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом почти полмиллиарда рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, при этом брали с них комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. "По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, еще и в неправомерном обороте средств платежей", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что было проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.