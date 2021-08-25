Режим повышенной готовности ввели в Тулуне из-за подъема уровня воды

ТАСС, 25 августа. Режим повышенной готовности ввели на территории города Тулуна Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Ия, говорится в сообщении администрации города.

"В связи с подъемом уровня воды в реке Ия по причине обильных осадков на территории города Тулуна введен режим повышенной готовности", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 08:00 мск уровень воды в реке составляет 695 см при критической отметке в 730 см. Дорога на СНТ "Красный яр" в городе закрыта.

Тулун сильно пострадал от паводков в 2019 году. Тогда наводнение коснулось восьми районов Иркутской области, где подтопило почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыло.