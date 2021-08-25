В Свердловской области локализовали пожар, перекрывший движение на федеральной трассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Природный пожар, из-за которого накануне была перекрыта федеральная трасса Пермь - Екатеринбург, локализован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения нет", - сказал собеседник агентства.

24 августа из-за природного пожара около горы Волчиха недалеко от городов Ревда и Первоуральск была временно перекрыта федеральная трасса Пермь - Екатеринбург. По данным властей, площадь пожара составляла 50 га, для тушения были привлечены авиация и пожарные поезда.

Всего в Свердловской области, по данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, действуют 49 пожаров на площади 5 620 га.