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Лесные пожары в России

В Свердловской области локализовали пожар, перекрывший движение на федеральной трассе

Угрозы дальнейшего распространения нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Природный пожар, из-за которого накануне была перекрыта федеральная трасса Пермь - Екатеринбург, локализован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения нет", - сказал собеседник агентства.

24 августа из-за природного пожара около горы Волчиха недалеко от городов Ревда и Первоуральск была временно перекрыта федеральная трасса Пермь - Екатеринбург. По данным властей, площадь пожара составляла 50 га, для тушения были привлечены авиация и пожарные поезда.

Всего в Свердловской области, по данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, действуют 49 пожаров на площади 5 620 га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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