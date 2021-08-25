В Якутии из-за схода оползней закрыли движение по участку автодороги "Колыма"

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта закрыто на участке федеральной трассы "Колыма" в Томпонском районе Якутии из-за схода оползней на проезжую часть. Об этом сообщила в среду пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

"25 августа с 11:55 (05:55 мск) на участке км 599+500 - км 599+530 федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан закрыто движение для всех видов автотранспорта. Причина: сход оползней на проезжую часть в результате проливных дождей", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий работает дорожная техника.

Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.