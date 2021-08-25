Число умерших после отравления алкоголем в Карелии увеличилось до пяти

ТАСС, 25 августа. Пятый из восьми жителей Белоруссии, отравившихся суррогатным алкоголем в Карелии, умер в республиканской больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Умер еще один человек [из отравившихся] в республиканской больнице [Карелии]", - сообщили в пресс-службе, добавив, что еще трое пострадавших остаются в стационарах.

22 августа восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество (метиловый спирт), сообщили в Минздраве республики. По данным регионального следственного управления СК РФ, алкоголь, которым отравились жители Белоруссии, был приобретен за пределами республики.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.