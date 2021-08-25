В Киеве перевернулся автобус сообщением Кишинев - Москва

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Автобус сообщением Кишинев - Москва попал в ДТП в Киеве минувшей ночью, в результате аварии пострадали 18 человек. Об этом в среду сообщило местное издание "Киев. Оперативный".

По данным издания, ночью на спуске с улицы Телиги водитель автобуса Setra, который имеет регистрационный номер Молдавии, не справился с управлением и въехал в бордюр, из-за чего машина перевернулся на бок. "Всего за помощью врачей обратились 18 человек, восемь из них госпитализировали", - говорится в сообщении.

На фотографиях с места происшествия видно, что инцидент произошел в непосредственной близости от автозаправочной станции.